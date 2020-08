Fauci: "Alla Casa Bianca sono la puzzola al picnic"

Foto AFP

Alla Casa Bianca Anthony Fauci viene a volte indicato come "la puzzola al picnic", una sorta di guastafeste. Lo ha detto al Washington Post lo stesso virologo della Casa Bianca, assicurando tuttavia che il vice presidente Mike Pence, capo della task force per il coronavirus, continua ad ascoltare i suoi consigli.

Pence "è una brava persona, intelligente, sta cercando di fare del suo meglio in una situazione molto difficile e fluida", ha detto Fauci rispondendo a domande per e-mail sul vicepresidente. E' "il tipo di persona da bicchiere mezzo pieno" e presenta sempre una visione "ottimista" a Donald Trump, ma non mi ha mai impedito di esporre al presidente "la parte più oscura", ha detto Fauci.

"Qualche volta parlano di me come della 'puzzola al picnic', ma Pence non ha mai chiesto alla 'puzzola' di stare buona o andarsene", ha detto lo scienziato. "Qualcuno può dire che Pence e la sua squadra siano 'troppo ideologici', ma dopo tutto sono politici. Questo non è inatteso", ha aggiunto Fauci.