"Kim Jong-un? Su Usa e Sudcorea comanda la sorella"

Kim Yo-jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, sempre più sotto i riflettori. Kim Yo-jong "sembra" controllare un dipartimento chiave del Partito dei Lavoratori - quello per l'Organizzazione e l'Orientamento del Comitato centrale del partito - ed essere responsabile per gli affari con la Corea del Sud e gli Stati Uniti. A sostenerlo è il ministro della Difesa sudcoreano, Jeong Kyeong-doo, come riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap dopo un'audizione all'Assemblea nazionale. "Sembra essere vero", ha detto il ministro riguardo il controllo di Kim Yo-jong sulla strategia di Pyongyang con Seul e Washington.

L'incarico ufficiale di Kim Yo-jong, sottolinea la Yonhap, è quello di "primo vice direttore del dipartimento del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori". E, ha detto ancora il ministro sudcoreano, si ritiene che Kim Jong-un mantenga il controllo esclusivo del partito, del Paese e dei militari, pur avendo delegato alcuni "ruoli e responsabilità". Da mesi si rincorrono voci sulle sue condizioni di salute e su un passaggio di consegne a Pyonyang.