Usa, convention repubblicana: "Dem vogliono distruggere l'America"

(Afp)

I democratici "vogliono distruggere questo Paese e tutto quello per cui abbiamo combattuto". Nella notte di apertura della convention repubblicana, dopo l'intervento a sorpresa di Donald Trump, è stata Kimberly Guilfoyle, ex conduttrice di Fox News fidanzata con Donald Trump jr, a guidare l'attacco contro il partito d'opposizione e il candidato Joe Biden.

"Vogliono rendervi schiavi dell'ideologia liberal, debole e dipendente, fino al punto in cui non riconoscerete più voi stessi", ha aggiunto, accusando il partito democratico e Biden di voler togliere i fondi alla polizia. E di voler "controllare quello che vedete e pensate e controllare come vivete". "Vogliono rubare la vostra libertà", ha concluso il suo attacco a "Biden, Harris e al resto dei socialisti che cambieranno fondamentalmente questa nazione".