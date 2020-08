Usa, ex funzionari di Trump schierati contro la sua rielezione

(Afp)

Un gruppo di ex funzionari dell'amministrazione Trump, guidati da Miles Taylor, ex capo dello staff del dipartimento per la Sicurezza Interna, che ha dato il suo endorsement a Joe Biden, ha annunciato che si mobiliteranno contro la rielezione del presidente a novembre.

E' nato così Repair, eloquente acronimo, riparare, per Alleanza politica repubblicana per l'integrità e la riforma, che ha l'obiettivo di riunire "ex funzionari, consiglieri e conservatori per chiedere un cambiamento della leadership alla Casa Bianca e cercare di riparare il partito repubblicano. Noi crediamo - si legge ancora sul sito del gruppo - che il ritorno dell'America cominci questo novembre, con un ritorno ai nostri principi fondanti".

"Il presidente si è dimostrato non altezza dell'incarico - ha detto Taylor a Politico - cosa più importante questo gruppo sta organizzando un partito repubblicano post Trump e lavorando con altri gruppi per riparare il Gop e la nostra Repubblica".