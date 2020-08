Usa, padre Jacob Blake: "E' paralizzato dalla vita in giù"

(Afp)

E' rimasto paralizzato dalla vita in giù Jacob Blake, il 29enne afroamericano che domenica scorsa a Kenosha, in Wisconsin, è stato colpito alla schiena dalla polizia che ha sparato mentre cercava di entrare in auto, dove c'erano i suoi figli. Lo denuncia il padre, Jacob Blake Senior, dopo due notti di proteste a Kenosha, precisando che i medici non sanno ancora se il ragazzo potrà recuperare. Al Chicago Sun Times racconta che il figlio ha "otto buchi" nel corpo. "Cosa giustifica tutti questi spari? - chiede - Cosa giustifica averlo fatto davanti ai miei nipoti?". Il dipartimento di Giustizia del Wisconsin ha avviato un'indagine sulla sparatoria che è stata ripresa in un video.