Coronavirus, in Russia 115 morti e 4.676 nuovi casi in 24 ore

(Afp)

Sono 4.676 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Russia nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie russe, secondo le quali si contano anche 115 morti in più rispetto a ieri per complicanze provocate dal coronavirus. Gli ultimi dati portano a 970.865 casi e 16.683 decessi il bilancio della pandemia in Russia, quarto Paese al mondo più colpito dal Covid-19 per numero di contagi.