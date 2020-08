Covid, in Francia quasi 5500 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile

(Afp)

Sono 5.429 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ore in Francia, in forte crescita rispetto ai 3.304 del giorno precedente. Il dato non era così alto da metà aprile, riferiscono i siti francesi nel riportare il bollettino delle autorità sanitarie. A causa di un problema tecnico non sono stati resi noti i numeri dei nuovi decessi e i nuovi ricoveri.