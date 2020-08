Wisconsin, ancora scontri: due morti

(Afp)

Sono due le persone morte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le proteste e i disordini esplosi per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia che gli ha sparato mentre cercava di entrare in auto, dove c'erano i suoi figli. Come riferisce la Nbc, il bilancio che parla di due morti e un ferito grave - ma non in pericolo di vita - è stato confermato dalla polizia di Kenosha.

Per ora non si conoscono le identità delle vittime. Né sono chiare le dinamiche di quanto avvenuto nella terza notte di proteste. Alcuni filmati mostrano persone che corrono in strada mentre si sentono colpi d'arma da fuoco.