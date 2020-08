Covid, Francia: mascherine a scuola tutto il tempo sopra 11 anni

Foto AFP

In Francia le mascherine a scuola saranno obbligatorie "tutto il tempo" per adulti e ragazzi sopra gli undici anni. Lo ha chiarito il ministro della Pubblica Istruzione Jean Michel Blanquer ai microfoni di France Inter, spiegando che l'obbligo vale sempre, in classe, nel resto della scuola e a ricreazione. "E' più semplice, se non ci sono eccezioni", ha detto il ministro, secondo il quale i sindacati chiedevano regole chiare e semplici. Quanto all'esenzione per i minori di 11 anni, Blanquer ha ricordato che l'Oms consiglia il porto della mascherina sopra i 12 anni.