Covid, Germania resta sopra 1.500 positivi al giorno

(Afp)

La Germania ha registrato un numero giornaliero di contagi da coronavirus Sars-CoV-2 di nuovo superiore a 1.500 (1.507) e si avvicina ai 238mila positivi dall'inizio della pandemia di Covid-19, nel mezzo del dibattito tra il governo federale e i Laender sulle misure da adottare per contenere la diffusione del morbo.

L'Istituto Robert Koch, responsabile del controllo delle malattie infettive in Germania, stima che almeno 237.936 persone abbiano contratto il virus, delle quali quasi 212mila sono guarite. Almeno 9.285 persone hanno perso la vita, 5 in più di ieri. La cancelliera Angela Merkel ha convocato una teleconferenza con i leader dei diversi stati per coordinare le misure anti contagio, che si diffonde in molti Paesi europei.

Secondo quanto apprende la Dpa da alcune fonti, Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria.

Dal canto suo, il ministro della Salute, Jens Spahn, ha chiesto di modificare i protocolli per i viaggiatori che arrivano da zone a rischio, di modo che debbano rimanere per cinque giorni in isolamento, dopo essere risultati negativi al test. Il capo del governo della Baviera, Markus Soeder, è contrario: "I test sono stati introdotti da appena due settimane e ora si vuole che finiscano per essere ignorati". Soeder ha chiesto al governo federale di aumentare la capacità del sistema sanitario di condurre analisi.