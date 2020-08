Harris su caso Blake: "Sostengo le proteste"

(Afp)

"Non c'è da stupirsi che le persone stiano scendendo in piazza e io le sostengo. Dobbiamo sostenere le proteste pacifiche e i manifestanti pacifici". Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa la candidata democratica alla vice presidenza della Casa Bianca, Kamala Harris, a proposito del caso di Jacob Blake, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da sette proiettili che gli hanno sparato alla schiena i poliziotti.

Harris ha poi scandito che "la convention repubblicana è progettata per uno scopo: placare l'ego di Donald Trump, per farlo stare bene. Ma ecco il punto: lui è il presidente degli Stati Uniti, e non dovrebbe riguardarlo. Dovrebbe riguardare la salute, la sicurezza e il benessere del popolo americano. E su questo Donald Trump ha fallito".