Trump: "Biden il candidato più estremista che mai"

(Afp)

Nel discorso con cui questa notte Donald Trump accetterà dalla Casa Bianca la nomination alla rielezione, il presidente accuserà Joe Biden di essere un candidato che ha abbracciato proposte pericolosamente estremiste. "Alla convention democratica, si è sentita a stento una parola sul loro programma - dirà Trump secondo le anticipazioni del discorso pubblicate dal sito The Hill - Ma questo non è perché non hanno un programma, ma perché si tratta del set di proposte più estremiste mai messe insieme da un candidato di un partito principale".

"Abbiamo passato gli ultimi 4 anni a rimediare ai danni inflitti da Joe Biden negli ultimi 47 anni" dirà Trump, secondo le anticipazioni, per attaccare l'avversario democratico presentandolo come un esponente dell'establishment politico contro il quale quattro anni fa è stato eletto il tycoon. "Mai come in questo momento gli elettori si sono trovati davanti una scelta più chiara tra due partiti, due visioni, due filosofi o due programmi", dirà ancora Trump.

E poi, in un altro passaggio: "Il partito repubblicano va avanti unito, determinato e pronto ad accogliere milioni di democratici, indipendenti e chiunque altro creda alla grandezza dell'America e al cuore virtuoso del popolo americano. Questo grande spirito americano ha superato ogni sfida e ci ha portato alla vetta delle conquiste umane".

"Il presidente farà un discorso duro, se non facesse così, i media sarebbero tentati di non coprirlo" ha detto il portavoce della campagna per la rielezione di Donald Trump, Tim Murtaugh, aggiungendo che il presidente è arrabbiato per il trattamento che i media riservano al suo avversario Joe Biden "ignorando o edulcorando" i suoi difetti.

Per questo, ha spiegato, il presidente ha deciso di usare il discorso di questa sera per presentare lui stesso le accuse a Biden e mostrare agli americani come potrebbe essere la vita sotto un governo a guida dem. "Descriverà Joe Biden come un candidato debole e con un curriculum disastroso", ha detto ancora il portavoce ribadendo la caratterizzazione dell'ex vice presidente come di un burattino dell'estrema sinistra.