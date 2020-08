Uragano Laura ha toccato terra, allerta in Louisiana e Texas

(Afp)

L'uragano Laura è arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, una tempesta di categoria 4 "estremamente pericolosa", con piogge torrenziali e forti venti sulla Louisiana e sul Texas, negli Usa meridionali. I residenti che non hanno rispettato l'ordine di evacuazione devono fronteggiare onde potenzialmente alte più di sei metri.

La tempesta ha toccato terra poco dopo l'una del mattino (ora locale) a Cameron, in Louisiana, secondo il National Hurricane Center, che ha avvertito in precedenza che si tratta di una tempesta alla quale non si può sopravvivere ("unsurvivable"). I venti hanno una velocità massima di 240km orari, ma le raffiche possono essere ancora più potenti.