Covid, 7mila nuovi casi in Francia. Macron: "Possibile altro lockdown"

Il governo francese sta facendo tutto il possibile per evitare un altro lockdown a livello nazionale a causa della pandemia di coronavirus, ma al momento è impossibile escludere qualsiasi scenario. Lo ha sottolineato il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando il nuovo record di contagi Oltralpe: più di 7mila in sole 24 ore. "Stiamo facendo ogni cosa per evitare un altro lockdown ed in particolare un lockdown nazionale", ha detto Macron. "Abbiamo imparato abbastanza da sapere che niente può essere escluso. Ma stiamo facendo il possibile per evitarlo", ha aggiunto.