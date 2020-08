Covid, tribunale Berlino autorizza manifestazione contro restrizioni

(Afp)

Il tribunale amministrativo di Berlino ha dato il via libera ad una manifestazione contro le restrizioni per il Covid-19, in programma per domani nella capitale tedesca. Le autorità che avevano vietato la protesta per motivi sanitari possono fare appello.

Il divieto era stato annunciato mercoledì, nel timore che si ripetessero le scene del primo agosto quando circa 20mila ''negazionisti' del covid si sono riuniti senza mascherina e rispetto delle distanze.

"Non è una decisione contro la libertà di riunione, è una decisione a favore del controllo dell'infezione", aveva detto Andreas Geisel, ministro dell'interno della città stato. "Siamo nel pieno di una pandemia con un numero crescente di contagi, questo non può essere negato", ha aggiunto.