Migranti, la nave rosa di Banksy ha già salvato 89 persone

Immagine via Twitter @seawatchcrew

L'artista e writer inglese Banksy ha dipinto e sta finanziando una nave della Sea-Watch impegnata in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Lo ha reso noto la stessa Ong tedesca su Twitter. "Una nave finanziata e dipinta da Banksy, un equipaggio esperto in operazioni di recupero e soccorso proveniente da tutta Europa", si legge nel tweet in cui si precisa che la nave Louise Michel ha già assistito a due operazioni della SeaWatch4 ed ora "ha messo in salvo da sola 89 persone".

"Siamo entusiasti di questi rinforzi rosa", conclude il tweet riferendosi al colore usato dall'artista, la cui identità rimane anonima, per i suoi graffiti sulla nave. Secondo il Guardian, la nave partita dal porto spagnolo di Valencia il 18 agosto ieri ha messo in salvo 89 persone nel centro del Mediterraneo, tra le quali 14 donne e 4 bambini.