"Trump ha fallito", protesta per vittime Covid davanti a Casa Bianca

Foto Fotogramma

I fuochi d'artificio che hanno illuminato il Mall di Washington alla conclusione del discorso di Donald Trump, sono stati in parte guastati da una protesta per le vittime del Covid. "Trump ha fallito, oltre 180mila morti", recitava la scritta in lettere luminose accese dai dimostranti in una strada della capitale sullo sfondo dei giochi pirotecnici, come mostrando video e foto pubblicate sui social media.