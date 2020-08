Bielorussia, Putin: "Vittoria di Lukashenko legittima, non ho dubbi"

(Afp)

"Elezioni valide". Così Vladimir Putin ha definito le contestate presidenziali che il 9 agosto in Bielorussia hanno assegnato il sesto mandato ad Alexander Lukashenko. "Ne riconosciamo la validità. E come sapete mi sono congratulato con Lukashenko per la vittoria a queste elezioni", ha detto Putin che in un'intervista alla catena Rossiya 1 ha parlato di "un invito delle autorità della Bielorussia all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'Osce" per monitorare il voto. "Perché non sono andati? - ha detto - Questo ci fa pensare che c'era già una posizione preparata sui risultati del voto". "Pertanto, alcuni possono dubitare dei risultati, ma - ha detto nell'intervista - io ho tutti i motivi di dubitare che siano completamente onesti".