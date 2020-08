Covid, in Francia oltre 5400 nuovi casi

(Afp)

In Francia si sono registrati 5.453 nuovi contagi e sei decessi a causa del Covid nelle ultime 24 ore. I dati diffusi questa sera dalla direzione generale della Sanità registrano quindi una sensibile diminuzione dei casi rispetto ai 7.379 di ieri e dei decessi, che ieri erano stati venti. In tutto in Francia sale a 30.602 il numero dei morti per l'epidemia e a 272.530 quello dei contagiati. Scende anche il numero dei ricoverati, 4530, cinque in meno rispetto a ieri.