Francia, dg Bonduelle investito ed ucciso in bicicletta

(Fotogramma)

Jérôme Bonduelle, direttore generale del noto gruppo alimentare francese, presieduto dal cugino Christophe Bonduelle, specializzato in verdure in scatola ed insalate confezionate, è stato travolto e ucciso da un automobilista mentre era in bicicletta a Lille. Secondo la stampa locale, l'incidente mortale è avvenuto la notte scorsa, verso le due, quando il 51enne si trovava in bicicletta con la moglie e la figlia.

L'automobilista si è dato alla fuga ma la polizia questa mattina l'ha rintracciato grazie alla targa del veicolo che è stata trovata sul luogo dell'incidente. Si tratta di un giovane di 23 anni che è stato arrestato. Il ministro dell'Agricoltura, Julien Denormandie, gli ha reso omaggio su Twitter, come "un vero capitano di industria, attaccato alle terre del Nord".