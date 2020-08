Michael Moore: "Pronti a nuova vittoria di Trump?"

(Fotogramma)

"Siete pronti per una vittoria di Trump? Siete mentalmente preparati ad essere battuti di nuovo con l'astuzia da Trump?". Così Michael Moore rinnova il monito pessimista, che nel 2016 si rivelò profetico, riguardo alla forte possibilità di una nuova vittoria elettorale, nonostante i sondaggi, del presidente conservatore. Il regista liberal infatti afferma, in un post su Facebook, che negli stati chiave, dove si decideranno le sorti delle elezioni di novembre, "l'entusiasmo per Trump è alle stelle" rispetto a quello per il democratico Joe Biden.

"Vi avviso con quasi 10 settimane in anticipo - ha scritto - l'entusiamo tra i 60 milioni della base di Trump è alle stelle, non così tanto per Joe. Non lasciate ai democratici il compito di liberarci di Trump - continua a rivolgendosi agli elettori 'tiepidi' nei confronti del candidato dem perchè magari sostenitori, come Moore, di Bernie Sanders - dovete liberarvi voi di Trump, dobbiamo svegliarci ogni giorno per i prossimi 67 giorni e fare in modo di spingere cento persone a votare".

Nel 2016, Moore predisse la sconfitta di Hillary Clinton nonostante i sondaggi fossero ampiamente a suo favore.