Bielorussia, decine di migliaia in piazza a Minsk

(Afp)

Per la terza domenica consecutiva in Bielorussia si sono tenute manifestazioni di massa per contestare la rielezione del presidente Alexander Lukashenko e chiederne le dimissioni. Nonostante i moniti lanciati alla vigilia dalle autorità, decine di migliaia di persone hanno sfidato i divieti scendendo in piazza a Minsk nel giorno del 66esimo compleanno di Lukashenko, definito "l'ultimo dittatore d'Europa".

Ingente è stato il dispiegamento delle forze di sicurezza, che hanno chiuso l'accesso a Piazza Indipendenza con barriere di metallo. Questo non ha fermato i manifestanti che hanno provato a forzare i blocchi scontrandosi con la polizia. Secondo il ministero dell'Interno, oltre 150 persone sono state arrestate nel pomeriggio. "Per la pace e l'indipendenza" è stato il motto scelto per le manifestazioni odierne.