Covid, in Francia si torna a scuola con le mascherine

(Afp)

Scuole aperte in Francia a partire da oggi, con l'obbligo di indossare le mascherine per insegnanti e studenti di età superiore agli 11 anni. Per il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer tutti dovranno tornare a scuola e i genitori non devono avere timori. La Francia aveva già gradualmente riaperto gli istituti scolastici nelle ultime settimane dell'anno concluso.

Nelle ultime settimane il numero delle infezioni è tornato a crescere nel paese con 5mila nuovi casi al giorno per quasi tutta la settimana scorsa, contro i mille quotidiani registrati a luglio. Blanquer ha spiegato a Bfmtv che le scuole sono comunque pronte per la riapertura e il ministero ha approntato piani per tornare ad un insegnamento a distanza nel caso si verificasse la necessità di reimporre lockdown parziali.

"Questo anno presenta molte sfide ma finalmente siamo tutti qui di nuovo insieme", ha twittato il presidente Emmanuel Macron. "L'istruzione è un'opportunità, ci fa tornare insieme".

"Quasi una ripresa normale", ha commentato il premier Jean Castex in visita oggi in una scuola elementare di Châteauroux. Castex ha detto di essere "sereno" ha assicurato che tutto "è pronto". "Il servizio pubblico di educazione nazionale è pronto, abbiamo visto gli insegnanti tutti presenti, una scuola praticamente piena, gli allievi ci sono, il dispositivo di prevenzione è pronto e per finire direi che è quasi un rientro normale".