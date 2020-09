Covid, in Brasile e India oltre mille morti nelle ultime 24 ore

(Afp)

Il ministero della Salute del Brasile ha confermato nuovi 1.215 decessi attribuiti al Coronavirus nel paese, dove la pandemia ha fatto un totale di 122.596 morti. E il presidente, Jair Bolsonaro, sottolinea che "non si può obbligare nessuno a vaccinarsi". "Il governo del Brasile - si legge in una dichiarazione ufficiale - ha investito miliardi di reales per salvare vite e preservare posti di lavoro. Si impegnerà nella produzione di un vaccino, ma imporre obblighi non è nei piani". Nell'ultimo bilancio, i contagi sono saliti di 42.659 per un totale di 3.950.931 casi. Lo stato di Sao Paulo è il più colpito dalla pandemia con 30.375 morti e 814.375 casi di contagio.

India - Continuano a salire i casi di coronavirus anche in India. Le autorità sanitarie hanno registrato 78.357 nuove infezioni, in gran parte concentrate nelle aree di Mumbai, Chennai e Delhi. Il totale dei contagi accertati è attualmente di 3.769.523 casi, il terzo nel mondo dopo Usa e Brasile. I nuovi decessi sono stati 1.045, per un totale di 66.333 vittime accertate dall'inizio della pandemia. Gli esperti temono che il continuo flusso di lavoratori dai centri urbani alle loro abitazioni nelle zone rurali possa portare ad un'esplosione di contagi in zone che dispongono di scarse strutture sanitarie.

Russia - In Russia sono stati registrati 4.952 nuovi casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni confermate a 1.005.000, il quarto più grave bilancio al mondo. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 115, per un totale di 17.414 morti dall'inizio della pandemia.

Ungheria - Nuovo record di contagi in Ungheria, con 365 nuove infezioni, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il numero totale dei casi è salito oggi a 6.622, con 619 decessi. Gli esperti temono un'ulteriore impennata di nuovi casi nelle prossime settimane, a seguito della riapertura delle scuole.

Germania - Le autorità sanitarie della Germania hanno registrato 1.256 nuovi casi di contagio da Coronavirus nel paese nelle ultime 24 ore. A darne notizia è stato l'Istituto Robert Koch, agenzia governativa incaricata del controllo sulle malattie infettive. Salgono così a 244.855 i casi di persone contagiate nel paese dall'inizio della pandemia, con 9.313 decessi, 11 in più del giorno precedente. L'indice di contagio è a 0,84 contro lo 0,94 di ieri.