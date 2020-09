Usa, Nancy Pelosi 'pizzicata' dal parrucchiere senza la mascherina

(Afp)

Dopo avere aspramente criticato il presidente Donald Trump che non indossa la mascherina, Nancy Pelosi è stata 'pizzicata' lunedì a fare altrettanto all'interno di un salone di parrucchiere di San Francisco. Le immagini ottenute dall'emittente Fox News mostrano la speaker democratica della Camera dei Rappresentanti senza copertura facciale, infrangendo così le regole stabilite dalle autorità cittadine. Inoltre, a San Francisco le norme anti pandemia vietano ai parrucchieri di esercitare la propria attività al chiuso.

La Pelosi, che in pubblico si mostra sempre con la mascherina, compare invece in video mentre si aggira per i locali dell'eSalon con la mascherina calata, seguita da un parrucchiere che invece la indossa correttamente.

Un portavoce della speaker della Camera ha spiegato che la Pelosi non si era resa conto di infrangere le regole previste a San Francisco, che è peraltro la sua città di origine. "Il negozio ha offerto alla speaker di venire lunedì e le ha spiegato di avere il permesso di servire una cliente alla volta all'interno del locale", ha affermato il portavoce Drew Hammill in una nota. "La speaker - ha concluso - ha rispettato le regole, così come le erano state presentate dai titolari del locale".

Dopo la visita al parrucchiere di lunedì, la Pelosi è apparsa sull'emittente Msnbc con alle spalle il Golden Gate Bridge, il simbolo di San Francisco. La speaker della Camera nel suo intervento ha criticato nuovamente Trump, affermando che il presidente aveva "dato uno schiaffo in faccia alla scienza" per aver permesso la settimana scorsa che una folla di invitati senza mascherina si assembrasse sul prato della Casa Bianca per assistere al suo discorso alla convention repubblicana.