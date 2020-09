Berlusconi positivo, scoop Adnkronos fa giro del mondo

(Foto Afp)

Dai siti alle tv, i media di tutto il mondo hanno ripreso la notizia dell'Adnkronos del risultato - positivo - del test sul Coronavirus cui si è sottoposto Silvio Berlusconi, confermato all'Adnkronos Salute dal suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano. "L'ex premier italiano risulta positivo al test sul Covid", titola il New York Times, "Berlusconi positivo dopo una visita in Sardegna", riporta oltre Oceano il 'Guardian', che ricorda il recente incontro tra l'ex premier e Flavio Briatore.

"Berlusconi positivo", annuncia Oltralpe "Le Figaro". "L'ex capo del governo, 84 anni alla fine del mese, è risultato positivo due volte ma continua a lavorare dalla sua residenza nei dintorni di Milano "dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto", riporta il giornale francese sul suo sito, citando le indicazioni fornite dalle fonti di Forza Italia.

"Il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo ha riferito all'Agenzia Adnkronos che l'ex premier non ha sintomi da Covid-19", riporta in un lungo articolo dedicato alla notizia la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung. "L'ex premier ha assicurato che porterà avanti le sue attività politiche alla vigilia delle elezioni locali, dopo essere risultato positivo al Covid-19, si legge anche sul sito argentino 'Infobae'. "Silvio Berlusconi positivo al Covid-19", titola lo spagnolo 'El Mundo': "L'83enne ex primo ministro italiano è asintomatico e resta isolato nella sua abitazione, dalla quale parteciperà alla campagna del suo partito Forz Italia per le elezioni regionali di settembre".

Berlusconi "è asintomatico ma ha deciso di sottoporsi a test in virtù della sua recente visita in Sardegna", scrive il South China Morning Post citando le parole di Zangrillo all'Adnkronos., mentre ampio spazio viene dato dalla cinese Xinhua ai messaggi di auguri ed incoraggiamento che il mondo politico ha inviato a Berlusconi, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni a Nicola Zingaretti.

La notizia viene ripresa oggi anche dai media russi, da Russia Today alla Tass, e da quelli australiani: "Berlusconi positivo al test sul Covid", riporta il sito abc.au con foto dell'ex premier. Foto e ampio spazio anche sull'austriaco Kurier.at., e sul thailandese 'The Tiger'. La notizia inserita tra quella dell'ultima ora anche sul sito del turco Hurriyet, che scrive, sotto alla fotogradia dell'ex premier, "L'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus". "Berlusconi è attualmente in quarantena nella sua casa di Arcore", si legge ancora nell'articolo che precisa che l'ex premier non manifesta sintomi della malattia e rimarrà in quarantena per 14 giorni.

Di Berlusconi e del Coronavirus si occupa anche il sito cinese bjd.co.cn, che dà notizia del contagio dell'ex premier pubblicandone la fotografia, così come il sito arabnews.com: "Berlusconi è stato testato una prima volta il 25 agosto di ritorno da una vacanza in Sardegna". Il risultato era negativo, ma ha ripetuto il test dopo che alcune delle persone incontrate nell'isola erano risultate positive, tra queste Flavio Briatore".

"L'ex premier italiano Silvio Berlusconi positivo al test del Coronavirus", titola ancora il Times of India, citando le parole del medico dell'ex primo ministro, di cui pubblica una fotografia.