Covid e sesso, il Canada consiglia: "Usate mascherina"

(Fotogramma)

Se proprio dovete fare sesso, usate la mascherina. E' uno consigli che le autorità sanitarie canadesi hanno inserito nell'ultima versione delle linee guida. "Il sesso può essere complicato nell'epoca del covid 19, soprattutto per coloro che non vivono con il proprio partner o che hanno un partner appartenente ad una categoria ad alto rischio", si legge nel testo firmato dalla dottoressa Theresa Tam, Chief Public Health Officer. "L'attività sessuale col più basso livello di rischio coinvolge solo il singolo", evidenzia il medico che, in caso di relazione tra due persone, consiglia di "evitare baci, contatto viso a viso e vicinanza eccessiva. Considerate l'ipotesi di utilizzare una mascherina che copra naso e bocca".