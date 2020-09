Migranti, Ue: "In arrivo nuovo patto su migrazioni e asilo"

Immagine di repertorio (Afp)

Il "nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo" verrà presentato "a breve" dalla Commissione Europea. Lo annuncia il portavoce della Commissione per gli Affari interni Adalbert Jahnz, durante il briefing on line con la stampa a Bruxelles. Il patto, preparato dopo "approfondite consultazioni" con gli Stati membri, costituirà "un nuovo inizio" per le politiche Ue in questo campo: da anni gli Stati membri cercano invano un accordo sulla riforma del sistema di Dublino, che carica sulle spalle dei Paesi di primo arrivo gli oneri connessi all'arrivo dei richiedenti asilo.