Turchia, in sciopero fame da oltre 200 giorni: Corte ordina rilascio

Foto Fotogramma

La Corte suprema turca ha ordinato il rilascio di Aytac Unsal, l'avvocato 32enne da oltre 200 giorni in sciopero della fame in carcere, una settimana dopo la morte della sua collega Ebru Timtik, che ha digiunato per 238 giorni. Secondo la Corte, l'estensione della detenzione di Unsal nell'ospedale di Istanbul dove è stato ricoverato a luglio "sarebbe pericolosa per la sua vita". Lo scorso anno l'avvocato è stato condannato a dieci anni e sei mesi di prigione con accuse di legami con il terrorismo che ha sempre respinto.