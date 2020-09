Usa, afroamericano muore dopo arresto: era stato incappucciato

Un afroamericano che era corso nudo per le strade di un sobborgo di New York è morto dopo essere stato raggiunto da un gruppo di agenti che lo ha fermato e gli ha coperto la testa con un cappuccio per poi tenergli il viso schiacciato al suolo per due minuti. Questo quanto emerge dalle immagini e dalle registrazioni che la famiglia della vittima - Daniel Prude, morto il 30 marzo, 7 giorni dopo il suo incontro con gli agenti - ha appena diffuso in una conferenza stampa in cui ha illustrato le immagini delle bodycamera degli agenti e i rapporti scritti ottenuti.