Covid, in Russia 5.115 nuovi casi e 121 morti in 24 ore

Sono 5.115 i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore e 121 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, aggiornando a 1.015.105 il totale dei contagiati e a 17.649 quello delle vittime. Come riporta l'agenzia di stampa Sputnik, tra i nuovi contagiati si contano anche 1.235 asintomatici.

Il numero maggiore di casi si registra a Mosca, dove 265.066 hanno contratto il Covid-19, 692 nelle ultime 24 ore. Sono invece 832.747 le persone che hanno sconfitto la malattia, riferiscono fonti sanitarie.