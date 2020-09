Germania, "la madre ha soffocato i 5 figli"

Immagine di repertorio (Afp)

La Procura ha confermato i sospetti che erano emersi ieri, dopo la scoperta dei cinque bambini uccisi in un appartamento di Solingen, nel Nord Reno Westfalia. A soffocarli è stata la madre 27enne, sconvolta per la rottura del suo matrimonio. Dalle autopsie, ha riferito il procuratore Heribert Kaune-Gebhardt, è emerso che i bambini, di età tra 1 e 8 anni, erano stati sedati. Ad allertare ieri la polizia era stata la nonna dei piccoli, dopo che la figlia le aveva detto di "non potere più andare avanti".

La donna, dopo avere ucciso i cinque figli, aveva raggiunto la stazione di Dusseldorf e aveva tentato di suicidarsi gettandosi sotto un treno e procurandosi gravi ferite. La donna si trova ora in ospedale, piantonata dalla polizia. Il giudice ha emesso per lei un mandato di arresto per omicidio.

Unico sopravvissuto alla tragedia il primogenito undicenne, che era con la madre quando la donna si è lanciata sui binari mentre arrivava un treno poco prima delle 14 di giovedì.