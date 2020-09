Oms: "Vaccino covid di massa a metà 2021"

(Fotogramma)

Le vaccinazioni di massa con l'anti-Covid "non ci saranno realisticamente prima della metà del 2021". Lo ha affermato Margaret Harris, portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), parlando con i giornalisti a Ginevra. La Harris ha specificato che "sei dei nove candidati vaccini sono in fasi avanzate di sperimentazione, alcuni in fase 3 degli studi clinici".