Von der Leyen: "Test e quarantena per i viaggiatori"

(Afp)

"A nessun cittadino Ue dovrebbe essere negato l'ingresso in un altro Paese Ue. Invece, noi raccomandiamo ai governi di usare i test e la quarantena. I test dovrebbero essere l'opzione preferita, per rendere più semplice viaggiare". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando la proposta per avere una raccomandazione del Consiglio su "un approccio comune alle misure che restringono la libertà di movimento" negli Stati membri.