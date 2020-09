"Soldati perdenti", Trump chiede il licenziamento della giornalista di Fox News

(Fotogramma)

Donald Trump ha chiesto il licenziamento della giornalista di Fox News Jennifer Griffin, le cui fonti avevano confermato la notizia diffusa dal magazine "Atlantic" secondo il quale il presidente americano aveva definito ''perdenti'' i soldati morti in battaglia.

''Tutto smentito da molti testimoni. Jennifer Griffin dovrebbe essere licenziata per questo tipo di dichiarazioni. Non ci ha mai nemmeno chiamato per un commento. @FoxNews è andata!", ha dichiarato Trump in un tweet.

Le fonti di Griffin hanno riferito che Trump avrebbe definito ''stupida'' la guerra in Vietnam, sostenendo che chiunque l'aveva combattuta era ''un idiota''.