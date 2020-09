"Sei mascherine al giorno per ogni alunno", il protocollo della scuola inglese

(Afp)

Sei mascherine per ogni giorno di scuola. E' lo standard che fissa un istituto britannico, la Challoner’s Grammar di Amersham, per i suoi 1300 studenti. Il rigoroso protocollo trova spazio sui media britannici, compreso il tabloid The Sun, accanto alle perplessità dei genitori dei ragazzi. La scuola prevede che gli studenti usino una mascherina nel tragitto da casa all'istituto. Quindi, il dispositivo di protezione andrà cambiato ogni ora, visto che gli allievi nella scuola cambiano aula per seguire materie diverse. La scuola consiglia l'utilizzo di mascherine lavabili ma, come fanno notare i genitori, questo significherebbe avere a disposizione almeno 12 mascherine per ogni alunno: le 6 utilizzate in una giornata andrebbero lavate e sostituite da altri 6 pezzi nella giornata successiva.