Accoltellamenti Birmingham, arrestato un 27enne

Rilievi della polizia britannica dopo gli accoltellamenti di Birmingham (Afp)

La polizia di Birmingham ha arrestato nelle prime ore della mattina un 27enne sospettato di essere l'autore degli accoltellamenti avvenuti la scorsa notte nel centro cittadino, nei quali una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite. L'uomo è ora sottoposto a interrogatorio.

Il capo della polizia delle West Midlands, Steve Graham, in precedenza aveva riferito che non c'erano indicazioni che gli accoltellamenti fossero "motivati dall'odio", così come "non c'è assolutamente alcuna indicazione di una matrice terroristica". Le vittime, aveva aggiunto, sembrano essere state scelte "a caso".

Gli attacchi sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica in quattro diversi punti del centro di Birmingham, particolarmente affollato, nell'arco di 90 minuti.