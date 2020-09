Assange, riparte a Londra processo per estradizione

(Fotogramma)

Julian Assange compare oggi davanti all'Old Bailey, la corte penale londinese, per l'ultima fase della lunga battaglia legale nella quale tenta di evitare l'estradizione negli Stati Uniti, dove rischia una condanna fino a 175 anni di carcere. Nelle udienze, che dovrebbero durare quattro settimane, il tribunale ascolterà le argomentazioni del dipartimento di Giustizia Usa, che accusa il fondatore di Wikileaks di avere reclutato degli hacker per scovare materiale top secret da pubblicare. Assange negli Stati Uniti è già stato incriminato da un grand jury per 18 capi di imputazione, 17 dei quali relativi ad accuse di spionaggio.

La presenza di Assange potrebbe essere la prima in molti mesi. Il fondatore di Wikileaks ha mancato numerose udienze a causa delle sue condizioni di salute.