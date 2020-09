Bielorussia, oltre 600 arresti nelle proteste anti Lukashenko

Immagine di repertorio (Afp)

Sono oltre 600 gli arresti effettuati in Bielorussia durante le manifestazioni di domenica contro il presidente Alexander Lukashenko. Lo riferisce il ministero dell'Interno. In particolare, nella capitale Minsk, decine di migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza ufficiale di Lukashenko, chiedendo le sue dimissioni, dopo i presunti brogli nelle elezioni presidenziali del mese scorso. "Ieri, in totale, sono state arrestate 633 persone per violazione della legge sui raduni di massa", ha riferito il ministero.