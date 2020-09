Covid, Oms: "Seconda infezione possibile ma in pochi casi"

(Fotogramma)

Ha suscitato scalpore la notizia di alcuni casi di reinfezione di pazienti già guariti da Covid-19. "Ebbene, in base alle più recenti pubblicazioni, abbiamo un pugno di esempi di questo tipo nel mondo. Dunque possiamo dire che questo è possibile, ma solo in un pugno di casi". Lo ha affermato l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, durante la consueta conferenza stampa da Ginevra sull'andamento di Covid-19.

"Quando le persone vengono infettate da Covid-19, si sviluppa una risposta anticorpale entro 1-2 settimane, e questo fornisce una protezione" contro il virus. "Non sappiamo ancora la durata e la forza di questa protezione, e sappiamo che anche gli asintomatici sviluppano una risposta immunitaria. Solo che abbiamo seguito i pazienti solo per qualche mese, dunque non possiamo dire al momento quanto dura" la protezione. Quello che si è visto è che, in rari casi, "persone infettate e guarite possono re-infettarsi: ciò è possibile, ma ne abbiamo esempi solo in un pugno di casi".