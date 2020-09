Covid, Trump si promuove: "Meritiamo voti molto alti"

(Afp)

Donald Trump sta iniziando a ricevere "voti molto alti" per il modo in cui ha condotto la gestione della crisi pandemica. A riportarlo, citando un suo tweet, è la Cnn, che sottolinea come il presidente non citi dati o fatti a riprova delle sue affermazioni. "Si cominciano ad avere voti molto alti per la nostra gestione del Coronavirus (Virus cinese)", ha scritto su Twitter. "Specialmente se paragonati ad altri paesi ed aree del mondo. Ora i vaccini stanno arrivando, e rapidamente", ha aggiunto.