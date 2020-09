Navalny esce dal coma farmacologico

(Afp)

Il dissidente russo Alexei Navalny è uscito dal coma indotto farmacologicamente e staccato dalla ventilazione meccanica. Ad annunciarlo è stato l'ospedale di Berlino 'Charité' in cui l'oppositore russo è ricoverato dal 22 agosto per essere curato dall'avvelenamento da agente nervino. Le sue condizioni "sono migliorate" e Navalny risponde agli "stimoli verbali", è stato reso noto. "E' presto per stabilire quali saranno gli effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento".