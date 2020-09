Covid, Francia ridurrà durata quarantena

(AFP)

La Francia si avvia a ridurre la durata della quarantena da 14 a 7 giorni. Il consiglio scientifico, si legge su Le Figaro, si è detto favorevole alla modifica del protocollo, come riferisce il ministro della Sanità, Olivier Veran. La decisione verrà formalizzata "venerdì nel corso del consiglio di Difesa", spiega Veran a France Inter. Nel frattempo, il governo "solleciterà altri esperti per l'attuazione" della misura. La quarantena, secondo le norme in vigore in Francia, dura attualmente 2 settimane per i soggetti positivi al Covid e per chi è entrato in contatto con un soggetto infetto. Secondo Le Monde, il periodo di quarantena verrà dimezzato e passerà da 14 a 7 giorni.

"Si è più contagiosi nei primi 5 giorni dopo la comparsa dei sintomi o dopo un test positivo. Poi la contagiosità diminuisce in maniera molto significativa e dopo una settimana rimane ma è molto debole", le parole del ministro.