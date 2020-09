Covid, in Gb 2.420 nuovi casi di contagio e 30 morti

(Afp)

Sono 2.420 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, meno di quelli di domenica e lunedì (rispettivamente 2.988 e 2.948) ma - a parte gli ultimi due giorni - si tratta del numero più alto dalla fine di maggio. I decessi sono stati 30, il numero più alto dal 29 luglio, per un totale di 41.584. Il bilancio delle vittime tiene conto solo di quanti sono deceduti entro 28 giorni da una diagnosi di Covid-19. Se si prendono in considerazione tutti i casi in cui si è fatto riferimento alla possibilità che la morte sia stata causata dal Covid-19, i decessi sono stati in totale 57.417.