Covid, parte sperimentazione sull'uomo del vaccino indiano

(AFP)

Al via la sperimentazione di fase I-II per il vaccino sviluppato dalla partnership tra l'azienda inglese SpyBiotech e il Serum Institute of India (Siipl). Questo tipo di 'arma' è a particelle pseudovirus (Vlp ) mirate per Covid-19. Lo studio di fase I-II è stato avviato in Australia. Date le potenzialità di manipolare a livello chimico e genetico la superficie delle Vlp, queste forniscono una piattaforma unica e solida per ottimizzare la somministrazione di antigene di superificie in questo caso dell'epatite B (HbsAg). SpyBiotech ha creato una proteina speciale in grado di aiutare la piattaforma ad indurre una potente risposta immunitaria.

Secondo Sumi Biswas, amministratore delegato e co-fondatore di SpyBiotech: "La combinazione dell'esclusiva tecnologia della nostra piattaforma con la vasta esperienza di Serum nello sviluppo di Vlp e la sua capacità di una grande produzione è uno passo in avanti entusiasmante in un momento critico".