Covid, positivo il patriarca che accusò i gay per la pandemia

(Fotogramma)

Il patriarca ortodosso Filaret, che accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia di coronavirus, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha riferito in una nota diffusa online la chiesa di Filaret, spiegando che il religioso, 91 anni, è ricoverato in condizioni stabili. A marzo suscitò scalpore quando, intervistato da una tv ucraina, disse che il coronavirus era ''una punizione di Dio per i matrimoni tra persone dello stesso sesso''.

''Vi informiamo che sua Santità il patriarca Filaret di Kiec è risultato positivo al test per il Covid-19'', recita la nota, spiegando che ''il patriarca è ora ricoverato e le sue condizioni di salute sono giudicate soddisfacenti''.