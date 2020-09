Incriminato 27enne responsabile dell'attacco a Birmingham

Afp

La polizia di Birmingham ha mosso accuse formali contro il 27enne responsabile dell'attacco che alle prime ore di domenica ha provocato nel centro della città britannica la morte del 23enne Jacob Billington, raggiunto da una coltellata al collo ed il l ferimento di altre sette persone, alcune delle quali colpite in modo grave. Il 27enne Zepuhaniah McLeod, chiamato a rispondere dell'uccisione di Billington e del ferimento di altre 7 persone in 4 diversi posti in un arco di tempo di circa due ore, comparirà oggi davanti ad una corte.