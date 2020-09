Migranti, incendio devasta campo profughi di Moria

(Afp)

Decine di vigili del fuoco con 10 mezzi sono al lavoro nel campo migranti di Moria, sull'isola di Lesbo, in Grecia, dove alle prime ore di oggi sono esplosi una serie di incendi. Diversi focolai sono scoppiati nei prati circostanti la struttura che ospita circa 12600 richiedenti asilo - essendo stata concepita per un numero quattro volte inferiore - dopo la rivolta - ricostruisce l'agenzia Ana - di gruppi di richiedenti asilo destinati a rimanere in isolamento perché risultati positivi al test per il Coronavirus. "L'intero campo è in fiamme - ha scritto su Twitter l'associazione 'Stand by me Lesvos', di cui fanno parte locali e rifugiati - "tutto brucia, la gente fugge, la polizia è arrivata e ha detto a tutti di lasciare il campo".