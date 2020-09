California in fiamme, altre tre vittime

(Afp)

La California continua a bruciare, mentre in un incendio nel nord dello Stato, nella contea di Butte, tre persone sono morte a causa delle fiamme. Sono oltre 14mila i vigili del fuoco che attualmente stanno lavorando per contenere e domare i 28 principali incendi in corso. Finora è stato calcolato che siano andati distrutti quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione. I tre morti di cui è stata data notizia dalle autorità portano a 11 il totale delle vittime degli incendi di quest'anno, compresi due vigili del fuoco.

