Covid, Trump: "Usa fanno meglio di Europa"

(Foto Afp)

"Continuiamo a fare progressi nella nostra battaglia contro il virus cinese", cioè il coronavirus Sars-CoV-2. "Le morti sono calate del 20% rispetto alla settimana scorsa, calano molto rapidamente. Questo è in contrasto con quello che succede in Paesi dell'Unione Europea, che hanno registrato di recente forti aumenti di casi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, aprendo una conferenza stampa trasmessa dal sito della Casa Bianca.

"Hanno grandi picchi laggiù - ha continuato - speriamo di essere dietro i loro picchi. Vedremo, ma stiamo facendo molto bene, in tutto il nostro Paese. Nelle ultime 5 settimane i casi sono raddoppiati in Francia, sono saliti di oltre il 300% in Spagna: ho parlato con i leader spagnoli e stanno passando brutti momenti. E sono aumentati di oltre il 400% in Italia, ancora".

"Ricorderete - ha proseguito - che abbiamo messo un divieto anche sui viaggi dell'Europa, dopo il bando messo sulla Cina, su Wuhan. La Spagna, la Francia sono molto colpite. Ieri le nazioni dell'Ue hanno registrato il 50% di morti in più rispetto agli Usa. Non sentirete in giro queste statistiche, ma gli Usa stanno facendo davvero bene", ha concluso.